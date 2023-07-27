Оппозиция в Грузии выразила недовольство заходом лайнера с россиянами в порт Батуми
- РИА Новости
Отмечается, что судно направляется из Сочи в Турцию через Батуми.
По словам лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, россияне якобы нарушили грузинский закон «Об оккупации», посетив Абхазию и Южную Осетию.
Российские туристы на это ответили, что Россия ничего не оккупировала, передаёт РИА Новости.
«Необходимо принять меры», — сказал Вашадзе.
Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила персоной нон грата президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от её услуг.
Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.