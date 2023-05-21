Глава Georgian Airways: авиакомпания не пустит президента Грузии Зурабишвили на борт

Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила персоной нон грата президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от её услуг.

Об этом говорится в заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем её персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы её не пустим на борт», — цитирует его ТАСС.

Ранее Саломе Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.

20 мая самолёт грузинской авиакомпании, совершающий после четырёхлетнего перерыва рейс из Тбилиси в Москву, приземлился в аэропорту Внуково.