Президент Грузии заявила о личном бойкоте Georgian Airways из-за полётов в Россию
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«Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» (Georgian Airways. — RT) и призываю вас присоединиться к нему», — цитирует её ТАСС.
Она также обвинила компанию в том, что та «пользуется государством, чтобы обогатиться».
Зурабишвили сказала, подразумевая возобновление полётов в Россию, что авиакомпания желает воспользоваться новой реальностью.
19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.
Также стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.