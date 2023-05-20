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Президент Грузии заявила о личном бойкоте Georgian Airways из-за полётов в Россию

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.
Президент Грузии заявила о личном бойкоте Georgian Airways из-за полётов в Россию
  • Gettyimages.ru

«Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» (Georgian Airways. — RT) и призываю вас присоединиться к нему», — цитирует её ТАСС.

Она также обвинила компанию в том, что та «пользуется государством, чтобы обогатиться».

Зурабишвили сказала, подразумевая возобновление полётов в Россию, что авиакомпания желает воспользоваться новой реальностью.

19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.

Также стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.

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