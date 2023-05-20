Президент Грузии заявила о личном бойкоте Georgian Airways из-за полётов в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.

«Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» (Georgian Airways. — RT) и призываю вас присоединиться к нему», — цитирует её ТАСС.

Она также обвинила компанию в том, что та «пользуется государством, чтобы обогатиться».

Зурабишвили сказала, подразумевая возобновление полётов в Россию, что авиакомпания желает воспользоваться новой реальностью.

19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.

Также стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.