Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой
- РИА Новости
Об этом сообщает ведомство.
«Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договорённостей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешение на выполнение полётов по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси авиакомпании Georgian Airways», — говорится в сообщении.
Уточняется, что грузинская авиакомпания может осуществлять полёты с частотой семь раз в неделю.
Ранее Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полёты российской авиакомпании Red Wings с июня.
19 мая самолёт, совершивший первый за четыре года рейс из Москвы, приземлился в Тбилиси.