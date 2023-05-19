Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой

Росавиация выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Об этом сообщает ведомство.

«Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договорённостей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешение на выполнение полётов по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси авиакомпании Georgian Airways», — говорится в сообщении.

Уточняется, что грузинская авиакомпания может осуществлять полёты с частотой семь раз в неделю.

Ранее Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полёты российской авиакомпании Red Wings с июня.

19 мая самолёт, совершивший первый за четыре года рейс из Москвы, приземлился в Тбилиси.