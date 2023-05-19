После четырёхлетнего перерыва: в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России

Самолёт российской авиакомпании успешно совершил рейс из Москвы в Тбилиси. Это первый прямой перелёт в Грузию с 2019 года, когда российские власти ввели запрет на авиасообщение с республикой. Согласно указу президента РФ, эти ограничения были сняты. Ожидается, что 20 мая состоится первый после перерыва рейс из Тбилиси в Москву. В Совете Федерации отметили, что ситуация с возобновлением авиасообщения с Грузией — позитивный пример для стран, которые не обладают достаточно развитым политическим мышлением и вводят против России санкции, от которых потом страдают сами.

В пятницу, 19 мая, из московского аэропорта Внуково в Тбилиси прилетел первый прямой рейс после почти четырёхлетнего перерыва в авиационном сообщении между Россией и Грузией.

Как сообщило агентство РИА Новости, самолёт авиакомпании «Азимут» поднялся в воздух без задержек. На борту находились 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными, полёт прошёл штатно.

В то же время в Тбилиси прошли акции протеста оппозиции против возобновления прямого авиасообщения между странами. На этом фоне в аэропорту грузинской столицы были усилены меры безопасности, митингующих не пропускали к терминалу прилёта. В определённый момент оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон.

Оппозиция пыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после прибытия самолёта из Москвы

Кроме того, по данным Sputnik Грузия, некоторые участники акции оскорбляли полицейских и кидали в них яйца, после чего сотрудники правоохранительных органов приступили к задержаниям. По предварительным данным, задержаны как минимум шесть человек.

Ближе к вечеру протестующие собрались в центре Тбилиси, у здания парламента страны.

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

О получении компанией «Азимут» разрешения авиационных властей Грузии на полёты по маршруту Москва — Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю стало известно 15 мая. Кроме того, грузинские власти разрешили полёты ещё одной российской компании — Red Wings. Ожидается, что с июня самолёты этого перевозчика начнут летать по направлениям Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси.

В свою очередь, первый рейс из Тбилиси в Москву запланирован на 20 мая. Самолёт Boeing 737 компании Georgian Airways должен вылететь в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

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Росавиация 19 мая подтвердила выдачу разрешения на выполнение полётов компании Georgian Airways, «основываясь на принципах взаимности и в развитие договорённостей авиационных властей России и Грузии».

Председатель совета директоров компании Georgian Airways Group Тамаз Гаиашвили приветствовал решение российской стороны в части отмены виз и возобновления авиасообщения.

«Эти долгожданные шаги отвечают чаяниям миллионов людей в России и Грузии, связанных многовековыми узами истории, экономики и культуры», — приводит его слова Sputnik Грузия.

Напомним: с 15 мая в соответствии с указом президента Владимира Путина был снят действовавший с июля 2019 года запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что объединение призывает Грузию поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию.

Комментируя критику со стороны ЕС, премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия не является частью Евросоюза. «Чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть членами ЕС. Сегодня мы пока ещё не члены Евросоюза. На это уйдут годы», — приводит его слова ТАСС.

Премьер также назвал восстановление авиасообщения с РФ правильным решением, подчеркнув при этом, что в республику не будут летать самолёты авиакомпаний, которые подпали под западные санкции.

«Пример для тех стран, которые не обладают политическим мышлением»

Как полагает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, выстраивание отношений с Грузией представляет собой нормальный пример для остального мирового сообщества. По мнению сенатора, несмотря на существующие трудности, Грузия очень хорошо понимает, в каких вопросах надо проявлять принципиальность, а в каких надо сотрудничать на пользу обоих государств.

«Это пример для тех стран, которые не обладают достаточно политическим мышлением, которые не обладают достаточной глубиной понимания тех межгосударственных процессов и вопросов, которые без каких-то просчётов вводят различные санкции против России, а потом больше всего страдают сами», — сказал Цеков.

По его мнению, в случае с возобновлением авиасообщения речь идёт о здравом решении, которое идёт на пользу и Грузии, и России.

Аналогичной точки зрения придерживается зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров. Он назвал восстановление отношений с Грузией очень важным процессом.

Как сказал депутат в беседе с RT, запуск первых авиарейсов и отмена виз должны послужить новым возможностям как для туристов, для обычных граждан, так и для предпринимательской активности.

«Несмотря на внешнее давление, которое есть по вопросу запуска авиасообщения, Тбилиси также делает всё возможное, чтобы наладить отношения», — сказал парламентарий.