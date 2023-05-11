ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиационного сектора

ЕС призывает Грузию следовать санкциям против России в отношении запрета на полёты в и из России, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

«ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.

Грузинские власти заявили, что разрешат выполнять авиарейсы из России компаниям, не попавшим под санкции.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что Грузия многое потеряет, если примет решение о присоединении к антироссийским санкциям.

По мнению политика, президент Грузии Саломе Зурабишвили будет предпринимать попытки давить на правительство с целью присоединения к западным санкциям.