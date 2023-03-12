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Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к санкциям против России

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Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что Грузия многое потеряет, если примет решение о присоединении к антироссийским санкциям.
Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к санкциям против России
  • РИА Новости

Об этом Джабаров написал в Telegram.

По мнению политика, президент Грузии Саломе Зурабишвили будет предпринимать попытки давить на правительство с целью присоединения к западным санкциям. 

«И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране», — подчеркнул Джабаров.

В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.

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