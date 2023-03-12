Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к санкциям против России
- РИА Новости
Об этом Джабаров написал в Telegram.
По мнению политика, президент Грузии Саломе Зурабишвили будет предпринимать попытки давить на правительство с целью присоединения к западным санкциям.
«И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране», — подчеркнул Джабаров.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Грузии в ответ на давление со стороны Запада с требованиями ввести антироссийские санкции руководствуются национальными интересами.