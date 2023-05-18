Ассоциация рестораторов Грузии ожидает роста туристического потока из России летом
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«Разумеется, мы ожидаем, что в связи с открытием прямых рейсов будет большой поток туристов», — сказал он.
По словам Бурджанадзе, российскому населению открывается окно для того, чтобы приехать в Грузию.
«Соответственно, будет большой интерес со стороны российских туристов. Я уверен, что самолёты, которые прилетят, будут полными. Также комфортным будет путешествие для грузинских граждан, проживающих в России», — отметил он.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.
Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая, полёты будут проводиться на самолётах отечественного производства.