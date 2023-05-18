Ассоциация рестораторов Грузии ожидает роста туристического потока из России летом

В Грузии ожидают роста туристического потока из России в предстоящий летний сезон. Об этом сообщил ТАСС председатель Ассоциации рестораторов республики Шота Бурджанадзе.

«Разумеется, мы ожидаем, что в связи с открытием прямых рейсов будет большой поток туристов», — сказал он.

По словам Бурджанадзе, российскому населению открывается окно для того, чтобы приехать в Грузию.

«Соответственно, будет большой интерес со стороны российских туристов. Я уверен, что самолёты, которые прилетят, будут полными. Также комфортным будет путешествие для грузинских граждан, проживающих в России», — отметил он.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

Российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая, полёты будут проводиться на самолётах отечественного производства.