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Российские туристы с лайнера в Батуми исполнили протестующей оппозиции «Катюшу»

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Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, который ранее прибыл в порт Батуми, исполнили протестующей оппозиции «Катюшу».
Российские туристы с лайнера в Батуми исполнили протестующей оппозиции «Катюшу»
  • Gettyimages.ru
  • © dia images

Об этом РИА Новости сообщил один из туристов.

«Наши кричали им с палубы: «До новых встреч!», «Спасибо вам за всё!», «Мы вас тоже любим!». Это всё происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел «Катюшу», — отметил пассажир.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.

27 июля в грузинской оппозиции выразили недовольство заходом лайнера Astoria Grande в порт Батуми. Судно направлялось из Сочи в Турцию.

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