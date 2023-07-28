Российские туристы с лайнера в Батуми исполнили протестующей оппозиции «Катюшу»
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Об этом РИА Новости сообщил один из туристов.
«Наши кричали им с палубы: «До новых встреч!», «Спасибо вам за всё!», «Мы вас тоже любим!». Это всё происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел «Катюшу», — отметил пассажир.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.
27 июля в грузинской оппозиции выразили недовольство заходом лайнера Astoria Grande в порт Батуми. Судно направлялось из Сочи в Турцию.