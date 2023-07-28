Российские туристы с лайнера в Батуми исполнили протестующей оппозиции «Катюшу»

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, который ранее прибыл в порт Батуми, исполнили протестующей оппозиции «Катюшу».

Об этом РИА Новости сообщил один из туристов.

«Наши кричали им с палубы: «До новых встреч!», «Спасибо вам за всё!», «Мы вас тоже любим!». Это всё происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел «Катюшу», — отметил пассажир.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.

27 июля в грузинской оппозиции выразили недовольство заходом лайнера Astoria Grande в порт Батуми. Судно направлялось из Сочи в Турцию.