Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому после гонений на УПЦ дали прозвище «слуга Ирода».

Об этом информирует РИА Новости.

«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не «слуга народа», а «слуга Ирода», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой.

Несмотря на это, в УПЦ предположили, что на Украине продолжат праздновать Рождество 7 января.

Также в МИД России заявили о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ.