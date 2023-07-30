Рогов: православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского «слугой Ирода»
Об этом информирует РИА Новости.
«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не «слуга народа», а «слуга Ирода», — сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой.
Несмотря на это, в УПЦ предположили, что на Украине продолжат праздновать Рождество 7 января.
Также в МИД России заявили о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ.