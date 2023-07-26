МИД России заявил о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ

В МИД России заявили о проводимой украинскими властями кампании по культивации ненависти в отношении канонической Украинской православной церкви.

Об этом говорится в докладе Министерства о гонениях против УПЦ.

«Со стороны крупных политиков, государственного руководства и чиновников регионального уровня культивируется риторика ненависти в отношении УПЦ, против неё ведётся массированная информационная кампания в государственных и коммерческих СМИ», — заявили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что вследствие этого произошли акты агрессии и немотивированного насилия в отношении священнослужителей, а также поджоги храмов и святынь УПЦ.

Как отметили в МИД, США за время гонений православных верующих на Украине не критиковали разрушительную церковную политику Владимира Зеленского, «тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных».

Уточняется, что также проблема УПЦ «по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций», где «ограничиваются отписками» в ответ на обращения МИД России.

«Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих», — обратили внимание в МИД.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что большинство поместных православных церквей не признают украинский раскол.