В УПЦ предположили, что на Украине продолжат праздновать Рождество 7 января
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
По его словам, празднование сохранится, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе праздника на 25 декабря.
«Будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», — сказал митрополит.
Ранее сообщалось, что преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой.
При этом в МИД России заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий Киева в отношении УПЦ будет продолжен.
Кроме того, постпредство России в ООН отметило, что Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия.