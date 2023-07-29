В УПЦ предположили, что на Украине продолжат праздновать Рождество 7 января

В Канонической Украинской православной церкви заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

По его словам, празднование сохранится, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе праздника на 25 декабря.

«Будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», — сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой.

При этом в МИД России заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий Киева в отношении УПЦ будет продолжен.

Кроме того, постпредство России в ООН отметило, что Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия.