Постпредство России в ООН: Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия.

Как сообщает ТАСС, таким образом он прокомментировал недопуск к выступлению на заседании Совбеза ООН представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) епископа Гедеона.

«Сегодня исторический и крайне печальный для Совета Безопасности ООН, как и в целом для мирового сообщества, момент — заблокировано участие представителя УПЦ в нашем заседании. Таким образом западные делегации практически открыто солидаризировались с репрессивной политикой киевского режима против канонического православия», — отметил Полянский.

Он также указал на лицемерие, которое проявляет Великобритания в рамках своего председательства в Совбезе ООН.

«Ваше решение заблокировать, пользуясь прерогативой председателя СБ, участие православного священнослужителя — наглядная иллюстрация того, как на самом деле Лондон относится ко всем этим высоким идеалам и как легко он готов ими поступиться ради узкокорыстных мелочных попыток уколоть Россию», — подчеркнул представитель России.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей.

В МИД России заявили, что Москва требует от Киева немедленно освободить священнослужителя.