МИД России: сбор фактов и свидетельств противоправных действий Киева в отношении УПЦ будет продолжен
- РИА Новости
Об этом говорится в докладе российского МИД о гонениях против УПЦ.
«Работа по сбору фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ, её священнослужителей и прихожан будет продолжена», — отмечается в документе.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада планирует рассмотреть 27 июля, противоречит Конституции самой Украины.