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МИД России: сбор фактов и свидетельств противоправных действий Киева в отношении УПЦ будет продолжен

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В МИД России заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ будет продолжен.
МИД России: сбор фактов и свидетельств противоправных действий Киева в отношении УПЦ будет продолжен
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе российского МИД о гонениях против УПЦ.

«Работа по сбору фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ, её священнослужителей и прихожан будет продолжена», — отмечается в документе.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада планирует рассмотреть 27 июля, противоречит Конституции самой Украины.

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