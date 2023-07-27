МИД России: сбор фактов и свидетельств противоправных действий Киева в отношении УПЦ будет продолжен

В МИД России заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ будет продолжен.

Об этом говорится в докладе российского МИД о гонениях против УПЦ.

«Работа по сбору фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ, её священнослужителей и прихожан будет продолжена», — отмечается в документе.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада планирует рассмотреть 27 июля, противоречит Конституции самой Украины.