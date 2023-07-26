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Полянский: законопроект о запрете УПЦ противоречит Конституции Украины

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада планирует рассмотреть 27 июля, противоречит конституции самой Украины.
Полянский: законопроект о запрете УПЦ противоречит Конституции Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

На заседании Совбеза ООН он обратил внимание на внесённый в январе 2023 года в Раду законопроект № 8371, «предусматривающий запрет УПЦ и изъятие у неё храмов».

«Этот законопроект грубейшим образом противоречит как минимум 10 статьям Конституции Украины, регулирующим свободу слова и прежде всего гражданские свободы», — подчеркнул Полянский.

По его словам, данный законопроект игнорирует тот факт, что УПЦ — самостоятельная церковь, которая «действует по украинским законам, а не управляемая из России».

Дипломат также заявил, что Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия.

По его словам, Великобритания заблокировала выступление представителя УПЦ архиепископа Гедеона на Совбезе по Украине.

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