Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания заблокировала выступление представителя Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Гедеона на Совбезе по Украине.

«Заблокировано участие представителя Украинской православной церкви в нашем заседании», — подчеркнул Полянский.

Это яркое свидетельство вопиющих двойных стандартов западных делегаций в вопросе свободы выражения мнений и свободы вероисповедания, сказал дипломат.

«Призываю отдельно оценить лицемерие председательства Великобритании, которое является одним из авторов резолюции Совета Безопасности по человеческому братству и религиозной терпимости», — подчеркнул дипломат.

В мае он анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин канонической Украинской православной церкви и возбудили 61 уголовное дело против священников УПЦ.