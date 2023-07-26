Полянский: Британия заблокировала выступление докладчика из России на Совбезе по Украине
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«Заблокировано участие представителя Украинской православной церкви в нашем заседании», — подчеркнул Полянский.
Это яркое свидетельство вопиющих двойных стандартов западных делегаций в вопросе свободы выражения мнений и свободы вероисповедания, сказал дипломат.
«Призываю отдельно оценить лицемерие председательства Великобритании, которое является одним из авторов резолюции Совета Безопасности по человеческому братству и религиозной терпимости», — подчеркнул дипломат.
В мае он анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин канонической Украинской православной церкви и возбудили 61 уголовное дело против священников УПЦ.