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Полянский: Британия заблокировала выступление докладчика из России на Совбезе по Украине

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания заблокировала выступление представителя Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Гедеона на Совбезе по Украине.
Полянский: Британия заблокировала выступление докладчика из России на Совбезе по Украине
  • AP
  • © John Minchillo

«Заблокировано участие представителя Украинской православной церкви в нашем заседании», — подчеркнул Полянский.

Это яркое свидетельство вопиющих двойных стандартов западных делегаций в вопросе свободы выражения мнений и свободы вероисповедания, сказал дипломат.

«Призываю отдельно оценить лицемерие председательства Великобритании, которое является одним из авторов резолюции Совета Безопасности по человеческому братству и религиозной терпимости», — подчеркнул дипломат.

В мае он анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин канонической Украинской православной церкви и возбудили 61 уголовное дело против священников УПЦ.

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