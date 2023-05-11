Полянский анонсировал неформальное заседание СБ ООН по вопросу гонений на УПЦ

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.

«Завтра, 12 мая, в 17:00 по московскому времени пройдёт наша «Формула Арриа» (неформальное заседание СБ) по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине», — сообщил он.

Накануне Союз православных журналистов Украины заявил, что группа радикалов, пытающихся захватить храм в Боярке Киевской области, применила слезоточивый газ против верующих УПЦ.

Российский постпред при ООН Василий Небензя потребовал от ОБСЕ реакции на притеснение прав верующих на Украине.