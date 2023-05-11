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Полянский анонсировал неформальное заседание СБ ООН по вопросу гонений на УПЦ

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.
Полянский анонсировал неформальное заседание СБ ООН по вопросу гонений на УПЦ
  • AP

«Завтра, 12 мая, в 17:00 по московскому времени пройдёт наша «Формула Арриа» (неформальное заседание СБ) по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине», — сообщил он.

Накануне Союз православных журналистов Украины заявил, что группа радикалов, пытающихся захватить храм в Боярке Киевской области, применила слезоточивый газ против верующих УПЦ.

Российский постпред при ООН Василий Небензя потребовал от ОБСЕ реакции на притеснение прав верующих на Украине.

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