Небензя в ООН рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин УПЦ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин канонической Украинской православной церкви и возбудили 61 уголовное дело против священников УПЦ.

Об этом он сообщил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

«В 2022 году и в январе-феврале 2023 года произошло порядка 300 рейдерских захватов общин УПЦ», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что с октября прошлого года украинские власти без законных оснований проводят массовые обыски в монастырях и общинах УПЦ на территории всей страны. По его словам, СБУ провела уже 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ.

«Почти 250 клирикам УПЦ был запрещён въезд на территорию Украины. Всего же в отношении священнослужителей УПЦ возбуждено 61 уголовное дело», — заявил Небензя.

11 мая первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу гонений на УПЦ.

До этого Небензя потребовал от ОБСЕ реакции на притеснение прав верующих на Украине.