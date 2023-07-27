Депутат Бичаев: преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев в беседе с RT прокомментировал заявление МИД России о проводимой украинскими властями кампании по культивации ненависти в отношении канонической Украинской православной церкви.

«Мне кажется, это в данном случае аксиома и не требует доказательств. Любой человек, который не имеет никакого понимания в политике, просто посмотрев, что происходит сейчас на Украине, сделает соответствующие выводы», — заметил депутат.

Он подчеркнул, что священнослужители канонической православной церкви Московского патриархата преследуются на государственном уровне.

«То есть это не выходки каких-то местных нациков, раскольников, это государственная позиция, которая обсуждается на уровне Минюста, СБУ, всех силовых ведомств, обсуждается в Верховной раде, вносятся проекты, об этом заявляет сам Зеленский и вся его укрофашистская братия», — считает Бичаев.

По мнению парламентария, это «является сейчас государственной политикой, политикой раскола православных верующих, политикой обмана Украины, попыткой захватить все действующие святыни».

Ранее МИД России заявил о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что большинство поместных православных церквей не признают украинский раскол.