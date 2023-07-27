Узнать больше

Депутат Бичаев: преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев в беседе с RT прокомментировал заявление МИД России о проводимой украинскими властями кампании по культивации ненависти в отношении канонической Украинской православной церкви.
Депутат Бичаев: преследование УПЦ на Украине является сейчас государственной политикой
  • РИА Новости

«Мне кажется, это в данном случае аксиома и не требует доказательств. Любой человек, который не имеет никакого понимания в политике, просто посмотрев, что происходит сейчас на Украине, сделает соответствующие выводы», — заметил депутат.

Он подчеркнул, что священнослужители канонической православной церкви Московского патриархата преследуются на государственном уровне.

«То есть это не выходки каких-то местных нациков, раскольников, это государственная позиция, которая обсуждается на уровне Минюста, СБУ, всех силовых ведомств, обсуждается в Верховной раде, вносятся проекты, об этом заявляет сам Зеленский и вся его укрофашистская братия», — считает Бичаев.

По мнению парламентария, это «является сейчас государственной политикой, политикой раскола православных верующих, политикой обмана Украины, попыткой захватить все действующие святыни».

Ранее МИД России заявил о кампании Киева по культивации ненависти в отношении канонической УПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что большинство поместных православных церквей не признают украинский раскол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить