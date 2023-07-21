Sun: послу Украины Пристайко угрожали увольнением за критику в адрес Зеленского
- AFP
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«Высокопоставленные чиновники позвонили Пристайко и сделали ему выговоры», — пишет издание.
По словам источника, послу Украины сказали, что он «может быть отозван, но это ещё не решено».
«Киев не приемлет никакой критики Зеленского», — отметил собеседник газеты.
21 июля Зеленский уволил Пристайко с дипломатического поста в Лондоне.
Это произошло после того, как украинский дипломат отметил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.
Речь идёт о словах украинского президента, сказанных в ответ на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, который предложил Киеву быть более благодарным за военные поставки стран Запада.
Во время пресс-конференции на саммите НАТО Зеленский в шутливой форме ответил на слова министра.