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Sun: послу Украины Пристайко угрожали увольнением за критику в адрес Зеленского

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Уволенный посол Украины в Британии Вадим Пристайко получал угрозы быть отправленным в отставку за критику в адрес президента Владимира Зеленского, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
Sun: послу Украины Пристайко угрожали увольнением за критику в адрес Зеленского
  • AFP
  • © JUSTIN TALLIS

«Высокопоставленные чиновники позвонили Пристайко и сделали ему выговоры», — пишет издание.

По словам источника, послу Украины сказали, что он «может быть отозван, но это ещё не решено».

«Киев не приемлет никакой критики Зеленского», — отметил собеседник газеты.

21 июля Зеленский уволил Пристайко с дипломатического поста в Лондоне.

Это произошло после того, как украинский дипломат отметил, что не считает здоровым сарказм Зеленского.

Речь идёт о словах украинского президента, сказанных в ответ на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, который предложил Киеву быть более благодарным за военные поставки стран Запада.

Во время пресс-конференции на саммите НАТО Зеленский в шутливой форме ответил на слова министра.

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