Зеленский ответно предложил Уоллесу написать ему и рассказать, как Киеву благодарить Запад

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова британского министра обороны Бена Уоллеса, который намекнул на то, что Киеву стоит почаще благодарить Запад за военные поставки.

«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — цитирует Зеленского «СТРАНА.ua».

На видео, которое опубликовали украинские СМИ, Зеленский обращается к министру обороны Украины Алексею Резникову и просит его поблагодарить Уоллеса. Резников после этого произносит слова благодарности.

Зеленский также поручил министру позвонить британскому коллеге «сегодня же».

Ранее Бен Уоллес выразил мнение, что киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада.

Во время брифинга он напомнил, что получил от Киева список желаемых вооружений, на что ответил украинским властям: «Вы знаете, мы не Amazon».