Посол Украины Пристайко не считает здоровым сарказм Зеленского на саммите НАТО

Украинский посол в Британии Вадим Пристайко не считает здоровым сарказм президента Владимира Зеленского, который он демонстрировал на саммите НАТО, комментируя слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киеву следует проявлять чуть больше благодарности за помощь Запада.

«Я думаю, что в этом ответе Зеленского было немного сарказма, когда он сказал, что утром он проснётся и позвонит Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не считаю, что это здоровый сарказм. Мы не должны показывать русским, что между нами что-то происходит. Они должны знать, что мы работаем вместе. А если что-то случится, Бен может мне позвонить и сказать всё что хочет», — сказал дипломат в эфире Sky News.

Ранее Бен Уоллес выразил мнение, что киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада.

Во время брифинга он напомнил, что получил от Киева список желаемых вооружений, на что ответил украинским властям: «Вы знаете, мы не Amazon».

После этого Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите НАТО в шутливой форме ответил на слова министра.

В частности, Зеленский сказал: «Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю».

Зеленский также поручил министру обороны Украины Алексею Резникову позвонить британскому коллеге.