Зеленский заявил, что не станет просить Байдена принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не станет убеждать американского лидера Джо Байдена принять Украину в НАТО.

Как сообщает ТАСС, главы государств планируют провести встречу в Вильнюсе.

«Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока Европейского континента», — сказал он.

Однако, по словам Зеленского, он намерен попросить США предоставить Киеву дальнобойное оружие.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.

В Кремле назвали ошибочным такое решение Франции.