Зеленский заявил, что не станет просить Байдена принять Украину в НАТО
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Как сообщает ТАСС, главы государств планируют провести встречу в Вильнюсе.
«Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока Европейского континента», — сказал он.
Однако, по словам Зеленского, он намерен попросить США предоставить Киеву дальнобойное оружие.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.
В Кремле назвали ошибочным такое решение Франции.