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Зеленский заявил, что не станет просить Байдена принять Украину в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не станет убеждать американского лидера Джо Байдена принять Украину в НАТО.
Зеленский заявил, что не станет просить Байдена принять Украину в НАТО
  • AP
  • © Doug Mills/Pool

Как сообщает ТАСС, главы государств планируют провести встречу в Вильнюсе.

«Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока Европейского континента», — сказал он.

Однако, по словам Зеленского, он намерен попросить США предоставить Киеву дальнобойное оружие. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.

В Кремле назвали ошибочным такое решение Франции.

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