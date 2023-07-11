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Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.
Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия
  • Gettyimages.ru

Представитель Кремля отметил, что ещё предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе действия ракет идёт речь.

Он добавил, что, по мнению российской стороны, это ошибочное решение, которое чревато последствиями для Украины, поскольку это вынудит Россию принимать контрмеры.

Также Песков подчеркнул, что данное решение не способно повлиять на ход событий в рамках СВО, а только утяжелит «участь киевского режима».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.

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