Макрон заявил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия
Французский президент Эммануэль Макрон заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооружённых сил Украины.
- Gettyimages.ru
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.
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