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Посол Украины предположил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы в разминировании

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Киев не станет применять кассетные боеприпасы на территории России, а будет использовать их в первую очередь для обезвреживания мин, заявил в эфире телеканала ZDF посол Украины в Берлине Алексей Макеев.
Посол Украины предположил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы в разминировании
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Первое, мы не будем использовать кассетные боеприпасы на территории России, второе — против гражданских объектов. Третье, мы будем их применять для очистки от мин и сделаем затем приоритетными эти области», — цитирует его ТАСС.

По словам Макеева, в Киеве есть чёткий план по использованию кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине не делают ФРГ стороной конфликта.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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