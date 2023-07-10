Посол Украины предположил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы в разминировании
- AP
- © Iryna Rybakova
«Первое, мы не будем использовать кассетные боеприпасы на территории России, второе — против гражданских объектов. Третье, мы будем их применять для очистки от мин и сделаем затем приоритетными эти области», — цитирует его ТАСС.
По словам Макеева, в Киеве есть чёткий план по использованию кассетных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине не делают ФРГ стороной конфликта.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.