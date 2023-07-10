В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине не делают ФРГ стороной конфликта

Научные службы Бундестага пришли к выводу о том, что поставка Украине оружия не делают ФРГ и другие страны НАТО стороной конфликта, сообщает агентство DPA со ссылкой на поступивший в его распоряжение ответ экспертов парламента на соответствующий запрос депутата Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

«В системе международного права до сих пор не содержится явных юридических оснований, которые позволяли бы расценивать поддержку Украины странами НАТО как форму участия в конфликте», — приводит сообщение ТАСС.

При этом эксперты вынуждены были признать отсутствие в международном праве чётких критериев для определения участия страны в конфликте.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.