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В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине не делают ФРГ стороной конфликта

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Научные службы Бундестага пришли к выводу о том, что поставка Украине оружия не делают ФРГ и другие страны НАТО стороной конфликта, сообщает агентство DPA со ссылкой на поступивший в его распоряжение ответ экспертов парламента на соответствующий запрос депутата Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.
В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине не делают ФРГ стороной конфликта
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«В системе международного права до сих пор не содержится явных юридических оснований, которые позволяли бы расценивать поддержку Украины странами НАТО как форму участия в конфликте», — приводит сообщение ТАСС.

При этом эксперты вынуждены были признать отсутствие в международном праве чётких критериев для определения участия страны в конфликте.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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