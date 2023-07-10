В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине не делают ФРГ стороной конфликта
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«В системе международного права до сих пор не содержится явных юридических оснований, которые позволяли бы расценивать поддержку Украины странами НАТО как форму участия в конфликте», — приводит сообщение ТАСС.
При этом эксперты вынуждены были признать отсутствие в международном праве чётких критериев для определения участия страны в конфликте.
Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.