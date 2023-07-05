Узнать больше

На сайте Зеленского появилось пять петиций против закона о статусе английского языка

Короткая ссылка
На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилось пять петиций против законопроекта о статусе английского языка в стране.
На сайте Зеленского появилось пять петиций против закона о статусе английского языка
  • Gettyimages.ru
  • © Farknot_Architect

Инициаторы выступили против запрета дубляжа фильмов на иностранном языке на украинский.

«В случае принятия закона будет нанесён непоправимый вред сфере украинского дубляжа, а вместе с тем украинскому обществу по внедрению украинского языка во все сферы жизни и защите своих языковых потребностей», — говорится в тексте одной из петиций, который приводит РИА Новости.

Украинцы предложили воспользоваться правом вето.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала на тему предложения Зеленского официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в стране.

В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить