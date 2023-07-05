На сайте Зеленского появилось пять петиций против закона о статусе английского языка

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилось пять петиций против законопроекта о статусе английского языка в стране.

Инициаторы выступили против запрета дубляжа фильмов на иностранном языке на украинский.

«В случае принятия закона будет нанесён непоправимый вред сфере украинского дубляжа, а вместе с тем украинскому обществу по внедрению украинского языка во все сферы жизни и защите своих языковых потребностей», — говорится в тексте одной из петиций, который приводит РИА Новости.

Украинцы предложили воспользоваться правом вето.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала на тему предложения Зеленского официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в стране.

В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.