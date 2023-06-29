Захарова с иронией отреагировала на предложение Зеленского об английском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проиронизровала на тему предложения президента Украины Владимира Зеленского официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.

«Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», — написала она в Telegram.

Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.

В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.