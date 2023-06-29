Захарова с иронией отреагировала на предложение Зеленского об английском языке
- РИА Новости
«Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», — написала она в Telegram.
Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.
В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.