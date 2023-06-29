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Захарова с иронией отреагировала на предложение Зеленского об английском языке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проиронизровала на тему предложения президента Украины Владимира Зеленского официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.
Захарова с иронией отреагировала на предложение Зеленского об английском языке
  • РИА Новости

«Это произошло сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны. Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», — написала она в Telegram.

Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно происходить на территории страны.

В 2022 году кабмин Украины одобрил законопроект об использовании марихуаны в медицинских и научных целях.

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