Советник главы офиса Зеленского: Киев не согласится на территориальные уступки ради мира
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Он прокомментировал в Twitter слова бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Подоляк утверждает, что подобные решения приведут «лишь к эскалации конфликта».
Ранее Трамп в интервью Reuters выразил мнение, что Украина по условиям мирных переговоров может сохранить, что заслужила.
Также экс-президент США заявил, что момент для установления мира на Украине настал, Соединённые Штаты должны уже сейчас начать способствовать мирному урегулированию, выступив в роли посредника.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, поскольку страны Запада и Украина исключают такую возможность.