Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не согласится на территориальные уступки ради мира.

Он прокомментировал в Twitter слова бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Подоляк утверждает, что подобные решения приведут «лишь к эскалации конфликта».

Ранее Трамп в интервью Reuters выразил мнение, что Украина по условиям мирных переговоров может сохранить, что заслужила.

Также экс-президент США заявил, что момент для установления мира на Украине настал, Соединённые Штаты должны уже сейчас начать способствовать мирному урегулированию, выступив в роли посредника.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом, поскольку страны Запада и Украина исключают такую возможность.