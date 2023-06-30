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Трамп: Украина по условиям мира может сохранить, что заслужила

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Украина по условиям мирных переговоров может сохранить, что заслужила. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.
Трамп: Украина по условиям мира может сохранить, что заслужила
  • Gettyimages.ru

В беседе с агентством Reuters Трамп допустил, что по условиям мира Украина может «сохранить многое из того, что заслужила».

По его мнению, Россия согласится на такие итоги, однако для диалога двух стран требуется «правильный посредник или переговорщик», которого сейчас нет.

Ранее Трамп утверждал, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.

Кроме того, он заявлял, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной.

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