Трамп утверждает, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной

Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что при его президентстве у Соединённых Штатах никогда не возникли бы проблемы в отношениях с Россией и Украиной.

Об этом экс-президент сказал в ходе выступления перед однопартийцами в штате Джорджия.

«Если в Америке (будет. — RT) правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами... У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной», — цитирует Трампа ТАСС.

Как отметил политик, нынешняя американская администрация представляет гораздо большую угрозу для США, чем Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее Трамп заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт.

По его словам, это удастся сделать за 24 часа.