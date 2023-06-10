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Трамп утверждает, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной

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Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что при его президентстве у Соединённых Штатах никогда не возникли бы проблемы в отношениях с Россией и Украиной.
Трамп утверждает, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом экс-президент сказал в ходе выступления перед однопартийцами в штате Джорджия.

«Если в Америке (будет. — RT) правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами... У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной», — цитирует Трампа ТАСС.

Как отметил политик, нынешняя американская администрация представляет гораздо большую угрозу для США, чем Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее Трамп заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт.

По его словам, это удастся сделать за 24 часа.

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