Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну
Об этом информирует ТАСС.
«Я предотвращу третью мировую войну, без меня она произойдёт», — сказал бывший американский лидер.
По его словам, такая война будет проводиться без применения танков и будет представлять собой «уничтожение, возможно, всего мира».
«Я могу это предотвратить... Я знаю всех игроков, очень успешно имел с ними дело», — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной.
Также экс-президент США подтвердил намерение явиться в суд по делу о хранении секретных документов.