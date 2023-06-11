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Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну

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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.

Об этом информирует ТАСС.

«Я предотвращу третью мировую войну, без меня она произойдёт», — сказал бывший американский лидер.

По его словам, такая война будет проводиться без применения танков и будет представлять собой «уничтожение, возможно, всего мира».

«Я могу это предотвратить... Я знаю всех игроков, очень успешно имел с ними дело», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной.

Также экс-президент США подтвердил намерение явиться в суд по делу о хранении секретных документов.

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