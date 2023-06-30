Reuters: Трамп заявил, что настало время добиваться мира на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что момент для установления мира на Украине настал, Соединённые Штаты должны уже сейчас начать способствовать мирному урегулированию, выступив в роли посредника.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

«Самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира, — сказал экс-президент США.

Ранее Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании.

Также Трамп утверждал, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.

Кроме того, он заявлял, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной.