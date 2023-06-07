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Леонтьев: ежесекундно более 30 тысяч кубометров воды сбрасывается из Каховского водохранилища

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Более 30 тыс. кубометров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Леонтьев: ежесекундно более 30 тысяч кубометров воды сбрасывается из Каховского водохранилища
  • AFP

«Сейчас более 30 тыс. кубических метров воды ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища вниз по течению», — приводит РИА Новости слова Леонтьева в эфире Первого канала.

Он отметил, что такой объём воды подмывает дамбу.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Небензя ранее заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

Он подчеркнул, что урон от разрушения дамбы сделает жизнь людей «невыносимо тяжелее», а последствия невозможности доставить воду миллионам пострадавших могут быть катастрофическими.

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