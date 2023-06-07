Власти Новой Каховки сообщили, что уровень воды начал спадать
«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в сообщении администрации.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.
Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС.
Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о разрушении станции.