Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о разрушении Каховской ГЭС

Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.

«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК России.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки сил и нанесения ущерба.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия ЧП для обеих сторон конфликта.