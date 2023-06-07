Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Украинский режиссёр Лопатёнок обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Киев своим ударом по Каховской ГЭС создал катастрофу для всего региона, заявил украинский режиссёр Игорь Лопатёнок.

«Украинский нацистский режим Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всём регионе... Человеческие жизни ничего не значат для них», — написал он в Twitter.

Лопатёнок уточнил, что подобные плотины не зря защищаются Женевской конвенцией.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия ЧП для обеих сторон конфликта.

Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о разрушении станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить