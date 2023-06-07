Киев своим ударом по Каховской ГЭС создал катастрофу для всего региона, заявил украинский режиссёр Игорь Лопатёнок.

«Украинский нацистский режим Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всём регионе... Человеческие жизни ничего не значат для них», — написал он в Twitter.

Лопатёнок уточнил, что подобные плотины не зря защищаются Женевской конвенцией.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия ЧП для обеих сторон конфликта.

Председатель СК РФ Алескандр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о разрушении станции.