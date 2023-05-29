Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны Украины намерено внедрить в систему управления кадрами принципы НАТО

Короткая ссылка
Министерство обороны Украины намерено внести изменения в нормативные документы о прохождении службы. Согласно сообщению ведомства, в их основу положат принципы управления кадрами в странах НАТО.
Минобороны Украины намерено внедрить в систему управления кадрами принципы НАТО
  • Gettyimages.ru

«Минобороны приступило к разработке изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых силах Украины. Будут чётко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период», — цитирует ТАСС сообщение.

В частности, военнослужащих будут назначать на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям.

Кроме того, появятся минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании.

Назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить