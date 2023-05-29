Минобороны Украины намерено внедрить в систему управления кадрами принципы НАТО

Министерство обороны Украины намерено внести изменения в нормативные документы о прохождении службы. Согласно сообщению ведомства, в их основу положат принципы управления кадрами в странах НАТО.

«Минобороны приступило к разработке изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых силах Украины. Будут чётко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период», — цитирует ТАСС сообщение.

В частности, военнослужащих будут назначать на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям.

Кроме того, появятся минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании.

Назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.