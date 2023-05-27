ANSA: в НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине графика вступления в альянс
- РИА Новости
По его данным, часть стран настаивает, чтобы этот график был предоставлен Киеву во время июльского саммита в Вильнюсе.
Отмечается, что на данный момент согласия по этому вопросу в альянсе нет.
Генсек НАТО Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.