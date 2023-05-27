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ANSA: в НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине графика вступления в альянс

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Среди стран — членов НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине графика вступления в альянс, сообщает агентство ANSA.
ANSA: в НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине графика вступления в альянс
  • РИА Новости

По его данным, часть стран настаивает, чтобы этот график был предоставлен Киеву во время июльского саммита в Вильнюсе.

Отмечается, что на данный момент согласия по этому вопросу в альянсе нет.

Генсек НАТО Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.

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