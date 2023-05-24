Сенатор Джабаров: Украина не нужна НАТО
- РИА Новости
По словам сенатора, в уставе НАТО есть пункт, говорящий о том, что страна, у которой есть внешний конфликт, в альянс не будет принята.
«Столтенберг в данный момент сказал правду. Им выгодна такая правда, потому что Украину они не возьмут, она им не нужна просто. Он не солгал, так оно и есть», — заметил Джабаров.
Генсек НАТО Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.