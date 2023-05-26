Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против находящихся в Грузии россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против находящихся в стране россиян.

«Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование», — цитирует её РИА Новости.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила персоной нон грата президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от её услуг.

Зурабишвили сообщила, что больше не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за того, что та начала летать в Россию.

19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.

Также стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.