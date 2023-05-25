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Politico: в Киеве не знают, где диверсанты ВСУ взяли технику США для атаки на Россию

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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, где украинские диверсанты взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область.

По его словам, предоставляемая ВСУ западная помощь строго ограничена для использования.

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками», — цитирует Черняка Politico.

Он добавил, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую технику, использовавшуюся для атаки на Белгородскую область. Черняк уточнил, что члены ДРГ действуют самостоятельно, но ГУР при этом поддерживает с ними контакт.

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.

13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ.

Также сообщалось о гибели жителя села Козинка в результате действий украинской ДРГ.

Позже в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область.

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