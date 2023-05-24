Не менее 500 домов повреждено из-за действий ДРГ в Белгородской области

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.

Об этом информирует ТАСС.

«Самые большие разрушения — это, конечно, Козинка, потому что загоняли во дворы технику, окапывались», — сказал Бондарев.

Он также отметил, что в детском саду в селе Замостье в окне торчит боевая часть «Урагана».

«Более 500 различных домов, магазинов разрушено», — резюмировал глава.

Ранее в Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ.

Также сообщалось о гибели жителя села Козинка в результате действий украинской ДРГ.

Позже в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область.