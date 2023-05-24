Не менее 500 домов повреждено из-за действий ДРГ в Белгородской области
Об этом информирует ТАСС.
«Самые большие разрушения — это, конечно, Козинка, потому что загоняли во дворы технику, окапывались», — сказал Бондарев.
Он также отметил, что в детском саду в селе Замостье в окне торчит боевая часть «Урагана».
«Более 500 различных домов, магазинов разрушено», — резюмировал глава.
Ранее в Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ.
Также сообщалось о гибели жителя села Козинка в результате действий украинской ДРГ.
Позже в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область.