Советник Пушилина Гагин заявил, что в Артёмовске остались группы военных ВСУ

В Артёмовске остались группы украинских военных, которых однополчане «забыли и бросили» при отступлении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что речь идёт не о системных частях и заявления о том, что ВСУ пытаются контролировать город, не имеют ничего общего с действительностью.

«Речь, скорее всего, идёт о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении. Да, такие есть, их выявляют. Это будничная работа по так называемой зачистке», — цитирует Гагина РИА Новости.

Советник врио главы ДНР добавил, что коммунальщики и спасатели пока не могут приступить к работам в Артёмовске из-за сохраняющейся опасности.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.