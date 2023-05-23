Советник Пушилина: коммунальщики и спасатели пока не могут начать работу в Артёмовске
- РИА Новости
«Нужно, чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести прежде всего сапёров, а потом уже другие службы», — цитирует его РИА Новости.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.
Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что эвакуированные жители Артёмовска обеспечены всем необходимым.