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Советник Пушилина: коммунальщики и спасатели пока не могут начать работу в Артёмовске

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Коммунальщики и спасатели пока не могут приступить к работам в Артёмовске из-за сохраняющейся опасности, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Советник Пушилина: коммунальщики и спасатели пока не могут начать работу в Артёмовске
  • РИА Новости

«Нужно, чтобы прошло некоторое время по зачистке, по удержанию города, чтобы в него можно был ввести прежде всего сапёров, а потом уже другие службы», — цитирует его РИА Новости.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. 

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что эвакуированные жители Артёмовска обеспечены всем необходимым.

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