Омбудсмен Морозова: эвакуированные жители Артёмовска обеспечены всем необходимым
- РИА Новости
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
«Могу сказать, что эвакуированные из Артёмовска люди обеспечены всем необходимым. Им предоставляется питание, гуманитарное содействие, созданы комфортные условия для проживания», — цитирует её ТАСС.
Морозова отметила, что мониторинг потребностей эвакуированных из зон активных боевых действий ведётся регулярно.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.
Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.