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Омбудсмен Морозова: эвакуированные жители Артёмовска обеспечены всем необходимым

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Эвакуированные из Артёмовска (Бахмута) и окрестностей в пункты временного размещения ДНР обеспечены всем необходимым.
Омбудсмен Морозова: эвакуированные жители Артёмовска обеспечены всем необходимым
  • РИА Новости

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

«Могу сказать, что эвакуированные из Артёмовска люди обеспечены всем необходимым. Им предоставляется питание, гуманитарное содействие, созданы комфортные условия для проживания», — цитирует её ТАСС.

Морозова отметила, что мониторинг потребностей эвакуированных из зон активных боевых действий ведётся регулярно.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. 

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

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