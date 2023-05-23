Губернатор Гладков сообщил об обстреле Борисовки Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала при помощи БПЛА город Грайворон и посёлок Борисовка.

«ВСУ обстреляли посёлок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что при помощи БПЛА на одно из административных зданий было сброшено взрывное устройство.

Также губернатор сообщил, что в Грайвороне беспилотники атаковали два частных дома, в результате происшествия никто не пострадал.

В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.