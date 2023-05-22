Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В украинских войсках заявили, что на освоение западного вооружения уходит до двух месяцев

Короткая ссылка
Командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение вооружения, которое западные страны поставляют армии Украины, необходимо от двух недель до двух месяцев.
В украинских войсках заявили, что на освоение западного вооружения уходит до двух месяцев
  • © AP Photo / LIBKOS

Об этом он сказал в беседе с агентством «Укринформ».

По словам Наева, украинские военнослужащие осваивают использование западных ЗРК и противотанковых комплексов в течение двух недель.

«Для тяжёлых образцов вооружения срок обучения — до двух месяцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны Европы, поставляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить