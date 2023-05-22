В украинских войсках заявили, что на освоение западного вооружения уходит до двух месяцев

Командующий объединёнными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение вооружения, которое западные страны поставляют армии Украины, необходимо от двух недель до двух месяцев.

Об этом он сказал в беседе с агентством «Укринформ».

По словам Наева, украинские военнослужащие осваивают использование западных ЗРК и противотанковых комплексов в течение двух недель.

«Для тяжёлых образцов вооружения срок обучения — до двух месяцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны Европы, поставляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро.