В украинских войсках заявили, что на освоение западного вооружения уходит до двух месяцев
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Об этом он сказал в беседе с агентством «Укринформ».
По словам Наева, украинские военнослужащие осваивают использование западных ЗРК и противотанковых комплексов в течение двух недель.
«Для тяжёлых образцов вооружения срок обучения — до двух месяцев», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны Европы, поставляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро.