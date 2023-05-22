Минобороны Венгрии: страны Европы поставками оружия Киеву рискуют своей безопасностью
- AP
- © Anna Szilagyi
«Большинство крупных стран с риском для собственной безопасности и сокращением собственных стратегических запасов передали оружие, боеприпасы и другие средства украинцам», — заявил он в интервью порталу Origo.
По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к растущим требованиям ВСУ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о стремлении Соединённых Штатов втянуть всех в конфликт на Украине.
Орбан также отмечал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро.