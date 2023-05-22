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Минобороны Венгрии: страны Европы поставками оружия Киеву рискуют своей безопасностью

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Страны Европы, поставляющие вооружение Украине, рискуют своей безопасностью, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.
Минобороны Венгрии: страны Европы поставками оружия Киеву рискуют своей безопасностью
  • AP
  • © Anna Szilagyi

«Большинство крупных стран с риском для собственной безопасности и сокращением собственных стратегических запасов передали оружие, боеприпасы и другие средства украинцам», — заявил он в интервью порталу Origo.

По его словам, европейская оборонная промышленность оказалась не готова к растущим требованиям ВСУ. 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о стремлении Соединённых Штатов втянуть всех в конфликт на Украине.

Орбан также отмечал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро.

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